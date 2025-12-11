Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollen zum Kinder- und Jugendschutz auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt

Mainz (ots)

Beamte des Hauses des Jugendrechtes in Mainz führten am 10. Dezember 2025 in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Jugendamtes Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt durch. Ziel der Maßnahmen war die Überprüfung der Einhaltung jugendschutzrechtlicher Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf den Ausschank und Verkauf alkoholischer Getränke.

Im Rahmen der Kontrollen wurden Verkaufsstände überprüft, die alkoholische Getränke anbieten. Betreiberinnen und Betreiber solcher Stände sind verpflichtet, gut sichtbare Aushänge zum Jugendschutzgesetz anzubringen, aus denen die gesetzlichen Regelungen zum Verkauf und Ausschank von Alkohol an Kinder und Jugendliche hervorgehen.

An Ständen, an denen diese Aushänge fehlten oder nicht ausreichend sichtbar waren, wurden die Verantwortlichen entsprechend belehrt und zur umgehenden Herstellung der Sichtbarkeit aufgefordert.

Die Kontrollmaßnahmen verliefen insgesamt positiv. Es wurden keine Jugendlichen festgestellt, die alkoholische Getränke konsumierten. Zudem trafen die Einsatzkräfte keine Minderjährigen ohne Begleitung an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell