Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Häuser in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es in der Mainzer Oberstadt zu zwei Wohnungseinbruchsdelikten.

So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 08:00 Uhr und 17:45 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus im Ebersheimer Weg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf. Im Innern wurden diverse Schränke durchwühlt und unter anderem Schmuck gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Reihenhaus in der Külbstraße in der Mainzer Oberstadt ein. Der oder die Täter hebelten ebenfalls eine Terrassentür auf und durchsuchten das Gebäude. Entwendet wurde unter anderem Goldschmuck.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

