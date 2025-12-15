Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei Mainz führt Kontrollen zur Einhaltung des Messerverbots (WaffG und LVO) durch

Mainz (ots)

Die Polizei Mainz hat anlässlich der geltenden Bestimmungen der Landesverordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs (LVO) sowie der Regelungen des Waffengesetzes (§ 42 WaffG) verstärkte Kontrollen im ÖPNV sowie auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt durchgeführt.

Die gezielten und insbesondere verdachtsunabhängigen Kontrollen fanden zunächst am Freitag, 12. Dezember 2025, an Haltestellen in der Mainzer Innenstadt in unmittelbarer Nähe zu den Weihnachtsmärkten statt. Am Samstag, 13. Dezember 2025, wurden die Kontrollschwerpunkte an die Zugänge zum Mainzer Weihnachtsmarkt verlagert. Die Wahrnehmung richtete sich dabei auf Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes sowie Fahrgäste des ÖPNV. Insgesamt wurden 15 Personen intensiver überprüft, wobei auch mitgeführte Taschen und Behältnisse durchsucht wurden.

Die Kontrollen ergaben keine Verstöße gegen das Messerverbot im ÖPNV oder gegen das Waffengesetz. Sie wurden dabei mit besonderer Rücksichtnahme durchgeführt, um Beeinträchtigungen des ÖPNV, aber auch unbeteiligter Personen sowie der Betroffenen selbst auf das notwendige Maß zu beschränken.

Die Maßnahmen sorgten bei den kontrollierten Personen zunächst für Irritation, wurden aber nach entsprechender Erläuterung der Hintergründe und der Gesetzeslage durch die Polizisten von den Kontrollierten positiv angenommen. Die Polizei wertet diese Intensivierung als wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizei Mainz kündigt an, diese präventiven Kontrollmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit im ÖPNV und bei Großveranstaltungen auch zukünftig ohne Vorankündigung fortzusetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell