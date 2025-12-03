PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Brenschede: Polizei fahndet nach zwei jungen Männern

Bochum (ots)

Einbrecher sind am Dienstag, 2. Dezember, in eine Wohnung in Bochum-Brenschede eingedrungen. Ein Zeuge hat zwei Tatverdächtige gesehen; die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung und bittet um Hinweise.

Gegen 19.20 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu der Wohnung an der Glücksburger Straße und durchsuchten alle Räume. Als sie flüchteten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Er beschreibt die Männer wie folgt:

   - beide männlich,
   - ca. 180 cm groß,
   - sportliches/dünnes Erscheinungsbild,
   - "jüngeres" Alter und
   - dunkle Bekleidung sowie maskiert.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der flüchtigen Täterin.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

