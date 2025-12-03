Polizei Bochum

POL-BO: Raubversuch auf Discounter: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Nach einem Raubversuch auf einen Discounter am Dienstagabend, 2. Dezember, in Herne-Sodingen sucht die Polizei Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 20.50 Uhr, betrat ein vermeintlicher Kunde den Discounter am Hölkeskampring 213. Im Kassenbereich holte er eine Machete aus seinem Rucksack und bedrohte damit einen 28-jährigen Mitarbeiter aus Essen. Dieser floh in einen anderen Bereich des Discounters. Der Täter versuchte noch die Kasse zu öffnen, flüchtete dann aber ohne Beute aus dem Laden in Richtung Herner Stadtgarten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 16 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Sein Aussehen wird als "südländisch" beschrieben und er soll einen leichten Oberlippenbart haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzen Einmalhandschuhen und einem schwarzen Rucksack, den er nach vorne trug.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell