PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Raubversuch auf Discounter: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Nach einem Raubversuch auf einen Discounter am Dienstagabend, 2. Dezember, in Herne-Sodingen sucht die Polizei Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 20.50 Uhr, betrat ein vermeintlicher Kunde den Discounter am Hölkeskampring 213. Im Kassenbereich holte er eine Machete aus seinem Rucksack und bedrohte damit einen 28-jährigen Mitarbeiter aus Essen. Dieser floh in einen anderen Bereich des Discounters. Der Täter versuchte noch die Kasse zu öffnen, flüchtete dann aber ohne Beute aus dem Laden in Richtung Herner Stadtgarten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 16 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Sein Aussehen wird als "südländisch" beschrieben und er soll einen leichten Oberlippenbart haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzen Einmalhandschuhen und einem schwarzen Rucksack, den er nach vorne trug.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:54

    POL-BO: Radfahrerin (33) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Herne (ots) - Eine Radfahrerin (33, aus Herne) wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 1. Dezember, schwer verletzt. Ein Autofahrer (38, aus Castrop-Rauxel) befuhr gegen 14.30 Uhr die Gneisenaustraße in Richtung Langforthstraße. Im Bereich Gneisenaustraße / Gneisenaustraße kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Radfahrerin. Die Hernerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:41

    POL-BO: Nachtragsmeldung - Radfahrer (55) verstorben

    Bochum (ots) - Am 26. November kam es an der Königsallee zu einem Alleinunfall eines Radfahrers, bei welchem dieser schwer verletzt wurde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6167075 Am 28. November verstarb der 55-Jährige in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Pressestelle Fabian Wenner Telefon: 0234 909-1022 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:59

    POL-BO: Mann entblößt sich in Parkanlage - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der am Samstagnachmittag, 29. November, im Rechener Park sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Eine Frau (31) ging gegen 14.45 Uhr mit ihrem Hund im Rechener Park (Königsallee / Farnstraße) spazieren, als sie einen Mann bemerkte, der in ihre Richtung sah, sich entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren