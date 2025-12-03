Polizei Bochum

POL-BO: Bekämpfung der Hauptunfallursachen - Verkehrssicherheitsaktion in Herne

Herne (ots)

Am 2. Dezember führten Kräfte der Polizeiinspektion Herne von 12 bis 20 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen an verschiedenen Kontrollstellen im Stadtgebiet Herne durch.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich dabei insbesondere auf Straßen rund um Schulen und kontrollierten dabei insgesamt 137 Fahrzeuge und 268 Personen.

Die Beamten stellten mehreren Personen fest, die unerlaubt ihr Handy am Steuer nutzten, und ahndeten diverse Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie wegen mangelhafter lichttechnischer Einrichtungen. Insgesamt 20 Autofahrer waren zudem zu schnell unterwegs.

Außerdem schrieben die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da ein E-Scooter ohne entsprechendes Kennzeichen und Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.

Bei einem Autofahrer verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wird auch in Zukunft an entsprechenden Schwerpunkteinsätzen festhalten.

