Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche beim Parfümdiebstahl ertappt - weitere Straftaten festgestellt

Mainz (ots)

Am 13.12.2025 gegen 13:45 Uhr beobachtete ein Kaufhausdetektiv in der Mainzer Innenstadt zwei jugendliche Personen beim Ladendiebstahl von Parfüm. Die hinzugezogenen Polizeibeamten führten eine Kontrolle der Jugendlichen durch. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Betäubungsmittelutensilien festgestellt. Ein mitgeführtes Nasenspray stellte sich als Behältnis für aufgelöstes Kokain heraus. Darüber hinaus führten die Jugendlichen einen Rucksack mit sich, zu dessen Herkunft widersprüchliche Angaben gemacht wurden. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Personalausweis einer weiteren, nicht anwesenden Person. Da der Verdacht bestand, dass es sich bei dem Rucksack um zuvor erlangtes Diebesgut handeln könnte, wurde dieser durch die eingesetzten Kräfte sichergestellt. Gegen die Jugendlichen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell