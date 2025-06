Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. 25-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Samstagnachmittag (7.6.2025, 14.40 Uhr) wurde ein 25-Jähriger in Sendenhorst vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mit zwei weiteren Männern einen Ladendiebstahl in einem Discounter auf der Straße Osttor begangenen zu haben. Während ein Unbekannter in einem Auto auf dem Parkplatz wartete, packten der 25-Jährige sowie ein Dritter einen Einkaufswagen voll. Einer verließ das Geschäft mit dem vollen Einkaufswagen durch den Eingang und der andere lenkte zwei Mitarbeiter ab. Als die beiden Mitarbeiter und die Tatverdächtigen flüchteten, folgte ein Sendenhorster dem 25-Jährigen. Er konnte den Mann einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der zweite zu Fuß Flüchtende entkam. Der Dritte in dem weißen VW Passat aus Essen entkam ebenfalls. Polizisten nahmen den 25-Jährigen mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

