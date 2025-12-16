Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Mann randaliert in Linienbus und greift Fahrgast an

Budenheim (ots)

Am 15.12.2025 kam es gegen 17:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Budenheim zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war ein zuvor randalierender Fahrgast in einem Bus des öffentlichen Personennahverkehrs. Ein offenbar alkoholisierter Mann schrie zunächst lautstark im Bus umher. Nachdem ein Fahrgast den Mann aufforderte, sein Verhalten zu unterlassen, schlug dieser dem Fahrgast unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und versuchte gar ihn am Hals zu packen. Der Geschädigte konnte den Aggressor gemeinsam mit einem weiteren Fahrgast bis zum Erreichen einer Haltestelle unter Kontrolle bringen und den Bus mit ihm verlassen. Beim Schließen der Bustür schlug der Mann einen mitgeführten Beutel derart heftig gegen die Tür, dass diese zu Bruch ging. Trotzdem gelang es den Beteiligten, den Aggressor bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten. Der Mann wurde anschließend von den Einsatzkräften zur weiteren Sachverhaltsaufnahme zur Dienststelle verbracht, wo er bis seine Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle verbleiben musste. Gegen den Mann wurden mehrerer Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell