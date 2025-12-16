PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Mann randaliert in Linienbus und greift Fahrgast an

Budenheim (ots)

Am 15.12.2025 kam es gegen 17:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Budenheim zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war ein zuvor randalierender Fahrgast in einem Bus des öffentlichen Personennahverkehrs. Ein offenbar alkoholisierter Mann schrie zunächst lautstark im Bus umher. Nachdem ein Fahrgast den Mann aufforderte, sein Verhalten zu unterlassen, schlug dieser dem Fahrgast unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und versuchte gar ihn am Hals zu packen. Der Geschädigte konnte den Aggressor gemeinsam mit einem weiteren Fahrgast bis zum Erreichen einer Haltestelle unter Kontrolle bringen und den Bus mit ihm verlassen. Beim Schließen der Bustür schlug der Mann einen mitgeführten Beutel derart heftig gegen die Tür, dass diese zu Bruch ging. Trotzdem gelang es den Beteiligten, den Aggressor bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten. Der Mann wurde anschließend von den Einsatzkräften zur weiteren Sachverhaltsaufnahme zur Dienststelle verbracht, wo er bis seine Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle verbleiben musste. Gegen den Mann wurden mehrerer Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: 27-jähriger Mainzer mit Pfefferspray angegriffen

    Mainz-Neustadt (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kam es gegen 04:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Mainz zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Bar. Ein 27-jähriger Mann aus Mainz hielt sich zu diesem Zeitpunkt in dem Lokal auf, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter kam. Der Unbekannte beleidigte den späteren Verletzten zunächst. In der Folge schrie der 27-Jährige ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Jugendliche beim Parfümdiebstahl ertappt - weitere Straftaten festgestellt

    Mainz (ots) - Am 13.12.2025 gegen 13:45 Uhr beobachtete ein Kaufhausdetektiv in der Mainzer Innenstadt zwei jugendliche Personen beim Ladendiebstahl von Parfüm. Die hinzugezogenen Polizeibeamten führten eine Kontrolle der Jugendlichen durch. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Betäubungsmittelutensilien festgestellt. Ein mitgeführtes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren