Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneut mehrere Wohnungseinbruchsdelikte - Bevölkerung liefert wichtige Hinweise

Mainz/Budenheim (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Region wieder zu mehreren Wohnungseinbruchsdelikten. Betroffen waren sowohl Einfamilien- als auch Mehrparteienhäuser. Ein örtlicher Schwerpunkt lag erneut im Bereich Budenheim/Gonsenheim sowie auch in der Mainzer Neustadt.

So versuchten bislang unbekannte Täter am Freitag, 12.12.2025, gegen 20:00 Uhr in eine Wohnung in der Alicenstraße in Budenheim einzubrechen. Die Bewohnerin saß zu diesem Zeitpunkt bei Kerzenschein in ihrem Wohnzimmer, als sie aus Richtung Balkontür in der Küche Geräusche vernahm. Als die Bewohnerin in die Küche ging und die Balkontür öffnete, habe sie nur noch einen dunklen Schatten einer Person gesehen, die über den Gartenzaun das Anwesen verließ. An der Balkontür konnten im Nachgang Hebelmarken festgestellt werden.

Ebenfalls am Freitag, 12.12.2025, gegen 18 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Bereich Kurfürstenstraße/Boppstraße ein. Der oder die Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und durchwühlten gezielt Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld. Nachbarn berichteten später, dass ihnen zwei junge Frauen, maximal 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dunkle, schulter- bis brustlange Haare, südosteuropäischer Phänotyp, helle Jacken, helle Hosen mit leichtem Schlag unten, entgegenkamen, die nicht in dem Haus wohnen. In der Mainzer Neustadt wurden zuletzt wiederholt junge Frauen mit dunklen Haaren im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten gemeldet.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.12.2025, 19:15 Uhr und Samstag, 13.12.2025, 00:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Waldstraße in Budenheim in ein Wohnhaus ein. Der oder die Täter brachen nach derzeitigem Stand die Terassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und Schmuck.

Derweil zeigt der Aufruf der Polizei aus der vergangenen Woche Wirkung: Aus verschiedenen Bereichen im Mainzer Stadtgebiet wurden aus der Bevölkerung verdächtige Beobachtungen gemeldet.

So kam am Samstag, 13.12.2025, ein Hinweis aus Mainz-Gonsenheim, dass sich im Bereich der Mainzer Straße zwischen etwa 12:00 Uhr und 12:30 Uhr drei Männer verdächtig verhalten hätten. Diese hätten immer wieder versucht, in Häuser hineinzuschauen. Eine Anwohnerin sprach die Männer an. Man wolle sich nach einer Zimmervermietung erkundigen, hieß es zunächst. Dann suchten die Männer jedoch zügig das Weite. Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß, arabischer Phänotyp, gebrochenes Deutsch.

Zudem wurde der Polizei am Wochenende gemeldet, dass Bewohner eines Mehrparteienhauses im Bereich Flößerhof am Zollhafen in der Mainzer Neustadt am Freitag, 12.12.2025, und Samstag, 13.12.2025, vor und im Gebäude von zwei Personen angesprochen wurden, die unter Angabe eines vermeintlichen Vornamens der angeblich gesuchten Person vorgaben, diese Person zu suchen. Allerdings wohnt dort niemand mit einem solchen Vornamen.

Die Polizei Mainz bedankt sich für die Hinweise und setzt auch weiterhin auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Jeder Hinweis kann zur Aufklärung von Taten oder gar entsprechenden Sofortmaßnahmen führen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Und bei aktuellen Beobachtungen: Melden Sie sich über den Notruf 110.

