Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendetektiv stellt Tatverdächtigen

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 20 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Brand zu einem Ladendiebstahl. Ein Ladendetektiv beobachtete einen männlichen Tatverdächtigen, der mit vier Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat. Ein bislang unbekannter Begleiter reichte ihm anschließend zwei weitere Kleidungsstücke in die Kabine. Der Tatverdächtige verließ die Umkleidekabine kurze Zeit später, ohne Kleidung bei sich zu tragen. In der Kabine verblieben vier Kleidungsstücke sowie zwei leere Kleiderbügel, zwei Kleidungsstücke fehlten. Als der Tatverdächtige das Geschäft verlassen wollte und den Ladendetektiv bemerkte, wollte er sich mit schnellen Schritten entfernen. Er wurde jedoch durch den Ladendetektiv eingeholt, angesprochen und in die Büroräumlichkeiten des Geschäfts begleitet. Unter seiner Jacke konnten die zwei zuvor entwendeten Kleidungsstücke festgestellt werden. Der 25-jährige Hesse zeigte sich verbal aggressiv und versuchte mehrfach, die Räumlichkeiten zu verlassen. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Winterjacke wurde zudem in der Jackentasche ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Der unbekannte Begleiter des Tatverdächtigen, welcher als Mittäter in Frage kommt wird wie folgt beschrieben: - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,90 m groß - kräftige Statur - schwarzer Pferdeschwanz - schwarze, lange Winterjacke ohne Pelzkragen Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

