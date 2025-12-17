PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendetektiv stellt Tatverdächtigen

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 20 Uhr, kam es in einem 
Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Brand zu einem Ladendiebstahl.
Ein Ladendetektiv beobachtete einen männlichen Tatverdächtigen, der 
mit vier Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat. Ein bislang 
unbekannter Begleiter reichte ihm anschließend zwei weitere 
Kleidungsstücke in die Kabine. Der Tatverdächtige verließ die 
Umkleidekabine kurze Zeit später, ohne Kleidung bei sich zu tragen. 
In der Kabine verblieben vier Kleidungsstücke sowie zwei leere 
Kleiderbügel, zwei Kleidungsstücke fehlten.
Als der Tatverdächtige das Geschäft verlassen wollte und den 
Ladendetektiv bemerkte, wollte er sich mit schnellen Schritten 
entfernen. Er wurde jedoch durch den Ladendetektiv eingeholt, 
angesprochen und in die Büroräumlichkeiten des Geschäfts begleitet. 
Unter seiner Jacke konnten die zwei zuvor entwendeten Kleidungsstücke
festgestellt werden. Der 25-jährige Hesse zeigte sich verbal 
aggressiv und versuchte mehrfach, die Räumlichkeiten zu verlassen. 

Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Winterjacke wurde zudem in 
der Jackentasche ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. 

Der unbekannte Begleiter des Tatverdächtigen, welcher als Mittäter in
Frage kommt wird wie folgt beschrieben:
-	ca. 30 Jahre alt
-	ca. 1,90 m groß
-	kräftige Statur
-	schwarzer Pferdeschwanz
-	schwarze, lange Winterjacke ohne Pelzkragen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 
06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per 
E-Mail unter  pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren