Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäude in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) mehrere Mülleimer, Fahrzeuge sowie die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Gerberstraße in Brand geraten. Zeugen entdeckten den Brand gegen 02.00 Uhr und wählten den Notruf. Eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell