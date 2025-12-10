PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart- Süd (ots)

Eine 45 Jahre alte Fußgängerin hat sich am Dienstag (09.12.2025) schwere Verletzungen zugezogen. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens fuhr gegen 15.35 Uhr in der Möhringer Straße Richtung Böblinger Straße. Er bog rechts in die Ulmenstraße ab und übersah mutmaßlich die 45-Jährige, die gerade die Ulmenstraße überquerte. Der Lieferwagen erfasste die Frau, die sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

