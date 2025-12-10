POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt
Stuttgart- Süd (ots)
Eine 45 Jahre alte Fußgängerin hat sich am Dienstag (09.12.2025) schwere Verletzungen zugezogen. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens fuhr gegen 15.35 Uhr in der Möhringer Straße Richtung Böblinger Straße. Er bog rechts in die Ulmenstraße ab und übersah mutmaßlich die 45-Jährige, die gerade die Ulmenstraße überquerte. Der Lieferwagen erfasste die Frau, die sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.
