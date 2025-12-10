POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 25 Jahre alter Mann ist am Montag (08.12.2025) im Hessenlauweg gegen einen geparkten Kleinwagen gestoßen. Der Mann war gegen 13.45 Uhr im Hessenlauweg unterwegs und stieß gegen das Heck des mutmaßlich roten Kleinwagens, der am Straßenrand parkte. Der 25-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle und verließ diese anschließend für einen kurzen Moment. Als er zurückkehrte, war das ...

mehr