PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ehepaar bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Dienstagabend (09.12.2025) ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Leibnizstraße ausgeraubt. Die drei Täter gelangten zwischen 19.00 Uhr und 20.50 Uhr in das Haus, bedrohten das Ehepaar mit Waffen und fesselten die beiden und eine weitere anwesende Person. Die Unbekannten stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und flüchteten unerkannt. Die drei Männer waren dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer davon trug orangene Schuhe, ein weiterer Täter hatte einen Bauchansatz. Die drei Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:09

    POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Geschädigten gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 25 Jahre alter Mann ist am Montag (08.12.2025) im Hessenlauweg gegen einen geparkten Kleinwagen gestoßen. Der Mann war gegen 13.45 Uhr im Hessenlauweg unterwegs und stieß gegen das Heck des mutmaßlich roten Kleinwagens, der am Straßenrand parkte. Der 25-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle und verließ diese anschließend für einen kurzen Moment. Als er zurückkehrte, war das ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:51

    POL-S: Autofahrer fährt Polizeibeamten an - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Fords Transit soll am Dienstag (09.12.2025) im Bereich des Österfeldtunnels einen 27-jährigen Polizeibeamten angefahren haben. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs regelten Polizeibeamte gegen 14.10 Uhr den Verkehr, als der 56-Jährige mit seinem Ford mutmaßlich über eine durchgezogene Linie in den Gegenverkehr fuhr und die im Stau stehenden Autos überholte. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:26

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Birkach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (09.12.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Baienfurter Weg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren