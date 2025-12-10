Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ehepaar bedroht und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Dienstagabend (09.12.2025) ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Leibnizstraße ausgeraubt. Die drei Täter gelangten zwischen 19.00 Uhr und 20.50 Uhr in das Haus, bedrohten das Ehepaar mit Waffen und fesselten die beiden und eine weitere anwesende Person. Die Unbekannten stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und flüchteten unerkannt. Die drei Männer waren dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer davon trug orangene Schuhe, ein weiterer Täter hatte einen Bauchansatz. Die drei Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell