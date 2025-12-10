Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer fährt Polizeibeamten an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Fords Transit soll am Dienstag (09.12.2025) im Bereich des Österfeldtunnels einen 27-jährigen Polizeibeamten angefahren haben. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs regelten Polizeibeamte gegen 14.10 Uhr den Verkehr, als der 56-Jährige mit seinem Ford mutmaßlich über eine durchgezogene Linie in den Gegenverkehr fuhr und die im Stau stehenden Autos überholte. Hierbei soll er am Stauende auf den 27-Jährigen zugefahren sein. Trotz Vollbremsung des Ford-Fahrers erfasste er den Beamten, woraufhin dieser auf die Motorhaube flog. Der Beamte blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

