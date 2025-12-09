Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstagmittag (04.12.2025) eine Seniorin um Bargeld betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamte rief die Seniorin gegen Mittag an und machte ihr glaubhaft, dass sie Geld von der Bank holen und dieses der Polizei geben soll. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer die Frau davon zu überzeugen, zum Winterlinger Weg zu fahren, wo sie dann gegen Nachmittag einem bislang unbekannten Abholer das Bargeld in Höhe von 17.500 Euro übergab. Die dreisten Betrüger versuchten am Montag (08.12.2025) die Seniorin ein weiteres Mal zu betrügen. Nachdem die Frau dann bei der echten Polizei nachgefragt hat, flog der Schwindel auf. Den Geldabholer beschrieb die Seniorin als etwa 30 Jahre alt, schlank, groß mit dunkler Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Anorak. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! . Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! - Weitere - Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell