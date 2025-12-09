PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstagmittag (04.12.2025) eine Seniorin um Bargeld betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamte rief die Seniorin gegen Mittag an und machte ihr glaubhaft, dass sie Geld von der Bank holen und dieses der Polizei geben soll. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer die Frau davon zu überzeugen, zum Winterlinger Weg zu fahren, wo sie dann gegen Nachmittag einem bislang unbekannten Abholer das Bargeld in Höhe von 17.500 Euro übergab. Die dreisten Betrüger versuchten am Montag (08.12.2025) die Seniorin ein weiteres Mal zu betrügen. Nachdem die Frau dann bei der echten Polizei nachgefragt hat, flog der Schwindel auf. Den Geldabholer beschrieb die Seniorin als etwa 30 Jahre alt, schlank, groß mit dunkler Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Anorak. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

   -	Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine 
Unhöflichkeit! -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht
durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!
-	Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder 
Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! -	Rufen Sie
nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie 
beim Notruf 110 nach! .       Verständigen Sie bei verdächtigen 
Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! -	Weitere - 
Informationen und Präventionstipps finden Sie unter 
www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 16:00

    POL-S: 44-Jährigen geschlagen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (07.12.2025) im Bereich der Unterführung König-Karl-Straße einen 44 Jahre alten Mann geschlagen. Der 44-Jährige lief gegen 13.15 Uhr in der Unterführung zwischen Kleemannstraße und Bahnhofstraße, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die Beiden in zunächst in verbale Streitigkeiten in dessen Verlauf der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:55

    POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Birkach (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Freitagabend (05.12.2025) eine Seniorin um Goldschmuck betrogen. Eine angebliche Polizeibeamtin rief die Seniorin an und teilte mit, dass ihr Name auf einer Liste stünde, die bei Einbrechern aufgefunden wurde. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Anruferin, die Frau davon überzeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren