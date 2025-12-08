Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 44-Jährigen geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag (07.12.2025) im Bereich der Unterführung König-Karl-Straße einen 44 Jahre alten Mann geschlagen. Der 44-Jährige lief gegen 13.15 Uhr in der Unterführung zwischen Kleemannstraße und Bahnhofstraße, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die Beiden in zunächst in verbale Streitigkeiten in dessen Verlauf der Unbekannte dem 44-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung König-Karls-Brücke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

