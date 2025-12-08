Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen (08.12.2025) auf der Kreuzung beim Arnulf-Klett-Platz ereignet hat und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 24 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem grauen Audi A6 in der Friedrichsstraße in Richtung Heilbronner Straße. Auf der Kreuzung stieß dieser dann mit einem grauen Audi A3 einer 66 Jahre alten Autofahrerin zusammen, welche aus Richtung Arnulf-Klett-Platz kam. Beide Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

