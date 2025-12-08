PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind Dienstag (02.12.2025) und Sonntag (07.12.2025) in Wohnungen oder Häuser an der Wendelin-Hippler-Straße, der Straße Am Sonnenweg, der Oberwiesenstraße, der Robert-Bosch-Straße, der Straße Halfgarten, dem Albatrosweg, dem Hornemannweg und der Straße Am Wildwechsel eingebrochen. Die Täter hebelten zumeist Fenster oder Türen auf und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchsuchten sie Räume, Schubladen und Schränke, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

   Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen:
   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit
   -       schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind 
           offene Fenster.
   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes Versteck.
   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der 
           Nachbarschaft hilf
   -       Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: 
           veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über den Notruf 110.
   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
           Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:24

    POL-S: 18-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend (06.12.2025) eine 18 Jahre alte Frau in der Rotebühlstraße sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 20.40 Uhr im Bereich eines Sportcafés unterwegs, als sich ihr der Mann näherte und sie zu sich heranzog. Er fasste ihr an den Po und forderte sie auf, mit ihm mitzukommen. Erst als sich die 18-Jährige lautstark wehrte und ihn mehrfach zum Gehen ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 21:07

    POL-S: Pkw gegen Stadtbahn

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (06.12.2025) entstand ein Sachschaden von zirka 150.000 Euro und eine Person wurde dabei schwer verletzt. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 15.30 Uhr den Zuckerleweg in Richtung Schmidener Straße und missachtete mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn, welche die Schmidener Straße in ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 01:08

    POL-S: Fehler beim Abbiegen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Am Freitagabend (05.12.2025) kam es bei einem Abbiegevorgang auf der Kreuzung König-Karl-/Schönestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 20.00 Uhr fuhr eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin auf der König-Karl-Straße vom Wilhelmsplatz (Bad Cannstatt) kommend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren