Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind Dienstag (02.12.2025) und Sonntag (07.12.2025) in Wohnungen oder Häuser an der Wendelin-Hippler-Straße, der Straße Am Sonnenweg, der Oberwiesenstraße, der Robert-Bosch-Straße, der Straße Halfgarten, dem Albatrosweg, dem Hornemannweg und der Straße Am Wildwechsel eingebrochen. Die Täter hebelten zumeist Fenster oder Türen auf und gelangten so in die Wohnungen. Dort durchsuchten sie Räume, Schubladen und Schränke, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft hilf - Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

