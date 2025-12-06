Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fehler beim Abbiegen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Freitagabend (05.12.2025) kam es bei einem Abbiegevorgang auf der Kreuzung König-Karl-/Schönestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 20.00 Uhr fuhr eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin auf der König-Karl-Straße vom Wilhelmsplatz (Bad Cannstatt) kommend in Richtung Mercedesstraße. An der Kreuzung König-Karl-/Mercedesstraße bog sie bei Grünlicht zunächst nach links in Richtung Mercedesstraße ab. Mutmaßlich aufgrund eines Rückstaus im Kreuzungsbereich entschied sie sich dazu, nicht abzubiegen und fuhr geradeaus in Richtung Schwanenplatztunnel weiter. Hierbei übersah sie allerdings eine 34-jährige Mitsubishi-Fahrerin, die mit ihrem Pkw vom Schwanenplatztunnel kommend auf der König-Karls-Brücke fuhr und bei Grünlicht nach links in die Schönestraße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es deshalb zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 33-jährige Mercedes-Fahrerin als auch die 34 Jahre alte Fahrerin im Mitsubishi wurden hierbei leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bis gegen 21.20 Uhr kam es nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell