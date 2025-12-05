Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in eine Schule an der Immenhofer Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 22.00 Uhr und 06.10 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in das Schulgebäude. Dort hebelten sie weitere Türen, Schränke und Rollcontainer auf, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell