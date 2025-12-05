POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in eine Schule an der Immenhofer Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 22.00 Uhr und 06.10 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in das Schulgebäude. Dort hebelten sie weitere Türen, Schränke und Rollcontainer auf, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell