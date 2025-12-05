PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in eine Schule an der Immenhofer Straße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 22.00 Uhr und 06.10 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in das Schulgebäude. Dort hebelten sie weitere Türen, Schränke und Rollcontainer auf, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 10:22

    POL-S: Mit Schockanruf mehrere Zehntausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (04.12.2024) in Weilimdorf bei einer Seniorin durch einen Schockanruf Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Ein unbekannter Anrufer suggerierte der 82-jährigen gegen 17.45 Uhr, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Durch ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 17:29

    POL-S: In Gegenverkehr geraten

    Stuttgart-West (ots) - Zwei Leichtverletzte und rund 60.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstag (04.12.2025) im Bereich der Schwabstraße ereignet hat. Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Alfa Romeo fuhr gegen 15.00 Uhr in der Schwabstraße aus Richtung Schwabtunnel. Kurz vor der Kreuzung Rotebühlstraße geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Bus, welcher an einer Bushaltestelle wartete. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren