Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf mehrere Zehntausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (04.12.2024) in Weilimdorf bei einer Seniorin durch einen Schockanruf Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Ein unbekannter Anrufer suggerierte der 82-jährigen gegen 17.45 Uhr, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die Frau dazu im Zeitraum von 19.00 bis 22.00 Uhr nach Ludwigsburg in die Königsallee zu fahren, wo sie einem unbekannten Abholer Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro übergab. Der Abholer war zirca 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug helle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

   -	Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine 
Unhöflichkeit! -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht
durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!
-	Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder 
Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! -	Rufen Sie
nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie 
beim Notruf 110 nach!
   -    Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den
        polizeilichen Notruf 110! -	Weitere - Informationen und 
        Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

