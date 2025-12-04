PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durchsuchungsaktion zur Bekämpfung von Kinderpornografie - 13 Wohnungen durchsucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (04.12.2025) mehrere Wohnungen in den Bezirken Feuerbach, Bad Cannstatt, Nord, West und Vaihingen durchsucht und umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt. Ermittlern der Kriminalpolizei, die im Bereich der Bekämpfung von Kinderpornografie tätig sind, lagen eine größere Anzahl durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkter Durchsuchungsbeschlüsse vor, die gebündelt am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 12.00 Uhr vollstreckt wurden. Den Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 bis 63 Jahren wird jeweils vorgeworfen, Kinderpornografie, besessen oder verbreitet zu haben. Den einzelnen Durchsuchungsbeschlüssen liegen voneinander unabhängige Ermittlungsverfahren zugrunde. Insgesamt durchsuchten rund vier Dutzend Polizeibeamte 13 Wohnungen, wobei sie 317 Datenträger beschlagnahmten, die nun ausgewertet werden müssen. Alle Tatverdächtigen setzten die Beamten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

