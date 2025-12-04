Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache haben in der Johannesstraße sowie in der Silberburgstraße am Mittwochabend (03.12.2025) Mülltonnen gebrannt. Anwohner entdeckten jeweils gegen 21.00 den Brand und setzten den Notruf ab. Ob die beiden Brände im Zusammenhang stehen wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

