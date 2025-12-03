Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Montag (01.12.2025) oder Dienstag (02.12.2025) in eine Wohnung an der Bernsteinstraße eingebrochen, bei einem Haus an der Jörgstraße sind die Täter gescheitert. Die Täter hebelten zwischen 11.30 Uhr und 20.10 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume, ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei einem Haus an der Jörgstraße versuchten die Täter zwischen 17.30 Uhr und 08.00 Uhr die Kellertür aufzuhebeln um in das Gebäude zu gelangen, scheiterten aber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft hilf - Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell