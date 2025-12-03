PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Montag (01.12.2025) oder Dienstag (02.12.2025) in eine Wohnung an der Bernsteinstraße eingebrochen, bei einem Haus an der Jörgstraße sind die Täter gescheitert. Die Täter hebelten zwischen 11.30 Uhr und 20.10 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume, ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei einem Haus an der Jörgstraße versuchten die Täter zwischen 17.30 Uhr und 08.00 Uhr die Kellertür aufzuhebeln um in das Gebäude zu gelangen, scheiterten aber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

   Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen:
   -       Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit
   -       schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   -       Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und 
           Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind 
           offene Fenster.
   -       Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher
           finden jedes Versteck.
   -       Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
           Schließzylinder aus.
   -       Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
           Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der 
           Nachbarschaft hilf
   -       Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: 
           veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne
   -       Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
           Polizei, auch über den Notruf 110.
   -       Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum 
           Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
           Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

