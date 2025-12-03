PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei mutmaßliche Kokainhändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (02.12.2025) zwei 42 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Kokain gehandelt zu haben. Einer der beiden Männer soll gegen 17.00 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes Kokain zum Kauf angeboten haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine Plombe Kokain. Ermittlungen führten zu dem zweiten Tatverdächtigen, der das Rauschgift offenbar aufbewahrte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten unter anderem zwei Mobiltelefone, 40 Euro die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen sowie zwei Pfandscheine. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren