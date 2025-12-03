Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei mutmaßliche Kokainhändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (02.12.2025) zwei 42 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Kokain gehandelt zu haben. Einer der beiden Männer soll gegen 17.00 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes Kokain zum Kauf angeboten haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine Plombe Kokain. Ermittlungen führten zu dem zweiten Tatverdächtigen, der das Rauschgift offenbar aufbewahrte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten unter anderem zwei Mobiltelefone, 40 Euro die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen sowie zwei Pfandscheine. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

