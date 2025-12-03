Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passanten finden verletzten Mann - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem sich am Montag (01.12.2025) ein 40 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein Passant fand gegen 19.00 Uhr den alkoholisierten 40-Jährigen, der an der Nagoldstraße Ecke Oderstraße auf dem Boden lag. Er rief den Rettungsdienst, der den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Ob die Verletzungen des 40-Jährigen bei einem Streit oder bei einem Unfall, an dem ein schwarzer SUV beteiligt gewesen sein soll, entstanden sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell