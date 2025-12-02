PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäudebrand

Stuttgart-Süd (ots)

In einem leerstehenden Gebäude an der Böcklerstraße ist am Dienstag (02.12.2025) ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner entdeckte den Brand gegen 11.15 Uhr und rief die Feuerwehr. In dem Gebäude finden derzeit verschiedene Bauarbeiten statt. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

