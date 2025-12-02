PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei kontrollierten Taxis

Stuttgart-Mitte (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei haben gemeinsam mit Mitarbeitern des Eichamts und der Stadt Stuttgart am Montagabend (01.12.2025) Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und hierbei ihr Hauptaugenmerk auf Taxis und das Mietwagengewerbe gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr 90 Fahrzeuge und stellten dabei 30 Verstöße fest, darunter fehlendes Erste Hilfe Material, nicht mitgeführte Führerscheine und fehlende Genehmigungen zur Fahrgastbeförderung. Fünf Personen wurde die Ausübung der Tätigkeit untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 14:18

    POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Montag (01.12.2025) eine 73-jährige Frau um Goldschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Ein unbekannter Anrufer suggerierte der 73-Jährigen, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Durch geschickte Gesprächsführung ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:13

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Montag (01.12.2025) in ein Reihenhaus am Sonnenuhrweg und in eine Wohnung an der Matthäusstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.15 Uhr 18.00 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Reihenhaus. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Matthäusstraße hebelten die Täter zwischen ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:12

    POL-S: 35-Jährige sexuell belästigt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 35-Jährige sexuell belästigt haben soll. Der Mann war gegen 03.00 Uhr am Gebhard-Müller-Platz unterwegs, als er die Frau auf Höhe der Bushaltestelle Staatsgalerie unvermittelt auf den Mund küsste. Ein Zeuge, der die Situation beobachtete, alarmierte die Polizei, die den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren