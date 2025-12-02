Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei kontrollierten Taxis

Stuttgart-Mitte (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei haben gemeinsam mit Mitarbeitern des Eichamts und der Stadt Stuttgart am Montagabend (01.12.2025) Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und hierbei ihr Hauptaugenmerk auf Taxis und das Mietwagengewerbe gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr 90 Fahrzeuge und stellten dabei 30 Verstöße fest, darunter fehlendes Erste Hilfe Material, nicht mitgeführte Führerscheine und fehlende Genehmigungen zur Fahrgastbeförderung. Fünf Personen wurde die Ausübung der Tätigkeit untersagt.

