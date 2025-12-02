Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 35-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 35-Jährige sexuell belästigt haben soll. Der Mann war gegen 03.00 Uhr am Gebhard-Müller-Platz unterwegs, als er die Frau auf Höhe der Bushaltestelle Staatsgalerie unvermittelt auf den Mund küsste. Ein Zeuge, der die Situation beobachtete, alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnahm. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell