Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aggressiven Hundebesitzer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (01.12.2025) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der Polizeibeamte angegriffen haben soll. Eine Zeugin alarmierte gegen 16.30 Uhr die Polizei und meldete einen Mann, der am Sillenbucher Markt offenbar seinen Hund misshandelte. Bei Eintreffen der Beamten rannte der Hund bellend und knurrend auf die Beamten zu, die zum Schutz ihre Dienstwaffen auf ihn richteten. Der 42-Jährige warf sich daraufhin auf seinen Hund und hielt ihn am Boden fest. Als die Polizisten den Mann ansprachen, beleidigte er sie und zeigte sich unkooperativ. Mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel gelang es, den Mann von seinem Hund zu trennen und ihn vorläufig festzunehmen. Hierbei soll er erheblichen Widerstand geleistet und versucht haben, nach den Beamten zu treten, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen, wo er bis zum Folgetag bleiben musste. Anschließend setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Den Hund übergaben sie dem Tiernotdienst.

