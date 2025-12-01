Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (30.11.2025) einen 17 Jahre alten Mann an der Jägerstraße ausgeraubt. Der junge Mann war gegen 06.00 Uhr auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als er von drei flüchtig bekannten Männern im Bereich einer Parkhauseinfahrt zu Boden gestoßen und geschlagen wurde. Die Männer stahlen ihm seine Tasche mit Bargeld, Parfüm und einer Powerbank und seine Armbanduhr, bevor sie in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß und hatte kurze schwarze Locken. Er trug einen weißen Hoodie, eine schwarze Hose und eine Bauchtasche. Sein Komplize war etwa 180 Zentimeter groß, hatte einen Vollbart und schwarze Haare. Er hatte eine breite Statur und trug eine grüne Jacke. Der dritte Unbekannte war ebenfalls etwa 180 Zentimeter groß und hatte längere schwarze Locken. Er war hell gekleidet und hatte gebräunte Haut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

