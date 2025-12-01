PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: 34-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (30.11.2025) einen 34 Jahre alten Mann im Bereich des Charlottenplatzes ausgeraubt. Der 34-jährige Mann lief gegen 04.35 Uhr zum Ausgang der Stadtbahnhaltestelle auf Seite des Neuen Schlosses, als er plötzlich von vier unbekannten Männern angegriffen wurde. Die Männer rissen ihn zu Boden und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Anschließend stahlen sie ihm seine Kopfhörer im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Männer waren zirka 20 Jahre alt. Einer der Männer trug eine weiße Steppjacke, die anderen waren dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

