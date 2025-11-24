PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Die Kriminalpolizei ermittelt nach Schuppenbrand in Charlottenthal

Charlottenthal/Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenem Samstag kam es gegen 18 Uhr in Charlottenthal in der Gemeinde Krakow am See zu einem Brand eines Holzunterstandes sowie eines Gewächshauses auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Parkweg. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Der Brand konnte zudem durch die eingesetzten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Jedoch wird der entstandene Sachschaden aus polizeilicher Sicht auf etwa 15.000EUR geschätzt, da beide Unterstände vollständig ausgebrannt sind. Kurz vor dem Brandausbruch soll es laut Zeugenaussagen einen lauten Knall gegeben haben. Was jedoch zum Ausbruch des Brandes geführt hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können. Diesbezüglich können sich Zeugen bei der Polizei in Rostock unter der Rufnummer 0381/49161616, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

