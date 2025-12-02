Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Montag (01.12.2025) eine 73-jährige Frau um Goldschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen. Ein unbekannter Anrufer suggerierte der 73-Jährigen, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die Frau dazu, gegen 20.00 Uhr einem unbekannten Abholer Goldschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro an der Straße Im Jungen zu übergeben. Der Abholer war zirca 25 bis 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine sehr schlanke Figur. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug eine schwarze Sportjacke mit weißem Logo. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! Weitere - Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell