Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Montag (01.12.2025) in ein Reihenhaus am Sonnenuhrweg und in eine Wohnung an der Matthäusstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.15 Uhr 18.00 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Reihenhaus. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Matthäusstraße hebelten die Täter zwischen 16.10 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
