POL-HI: Motorradfahrer stürzt in der Schützenallee - Ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt

Hildesheim (ots) - Alfeld (rst) - In dem Beitrag "Quad-Fahrer beim Versuch zu flüchten verunglückt" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Vorfall ereignete sich am 30.03.2025 und nicht am 30.05.2024. Wir bitten den Vorfall zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Telefon: 05181/8073-0 ...

