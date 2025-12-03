PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 30-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (29.11.2025) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Bereich des Mailänder Platzes mehrere Straftaten begangen zu haben. Zeugen verständigten gegen 19.20 Uhr die Polizei, nachdem ein 30-jähriger Mann einen 28-Jährigen geschlagen haben soll. Alarmierte Beamte fahndeten nach dem Mann und trafen ihn kurz darauf an. Als sie ihn kontrollierten, soll er ein Messer gezogen und die Beamten damit bedroht haben. Im weiteren Verlauf gelang es den Beamten, den 30-jährigen Mann festzunehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem weitere Messer, Kleinstmengen an Haschisch, Marihuana, einige XTC-Tabletten sowie gefälschte Dokumente. Der 30-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Sonntag (30.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

