Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmittag (02.12.2025) in einem Einkaufszentrum in der Stuttgarter Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums löste gegen 13.00 Uhr aus. Mitarbeiter des Einkaufszentrums löschten die Flammen und räumten das Einkaufszentrum noch bevor Rettungskräfte eintrafen und verhinderten so Schlimmeres. Durch das Feuer kam es zu starker Rauchentwicklung in dem Gebäude, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

