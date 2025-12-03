PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmittag (02.12.2025) in einem Einkaufszentrum in der Stuttgarter Straße ein Feuer ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums löste gegen 13.00 Uhr aus. Mitarbeiter des Einkaufszentrums löschten die Flammen und räumten das Einkaufszentrum noch bevor Rettungskräfte eintrafen und verhinderten so Schlimmeres. Durch das Feuer kam es zu starker Rauchentwicklung in dem Gebäude, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:38

    POL-S: Zwei mutmaßliche Kokainhändler vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagabend (02.12.2025) zwei 42 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Kokain gehandelt zu haben. Einer der beiden Männer soll gegen 17.00 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes Kokain zum Kauf angeboten haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:47

    POL-S: Passanten finden verletzten Mann - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Münster (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem sich am Montag (01.12.2025) ein 40 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein Passant fand gegen 19.00 Uhr den alkoholisierten 40-Jährigen, der an der Nagoldstraße Ecke Oderstraße auf dem Boden lag. Er rief den Rettungsdienst, der den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Ob die Verletzungen des 40-Jährigen bei einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren