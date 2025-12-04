Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025), gegen 17.55 Uhr, kam es an der Einmündung Schmidener Straße/Tilsiter Straße zu einem Verkehrsunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen, bei dem fünf Personen leichte Verletzungen erlitten und ein Sachschaden von rund 120.000 Euro entstand. Eine 28-jährige Audi-Fahrerin wollte von der Tilsiter Straße nach links in die Schmidener Straße einbiegen. Als ihr dies von einer auf der Schmidener Straße stadtauswärts fahrenden 64-jährigen Fahrerin eines VW Polo ermöglicht wurde und sie einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Mercedes GLC eines 26 Jahre alten Fahrers, der von rechts kommend stadteinwärts unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den Polo geschleudert und der Mercedes prallte auf einen entgegenkommenden 1er-BMW, welcher wiederum auf einen Renault Twingo eines 19-Jährigen gestoßen wurde. Drei weitere Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Audi-Fahrerin, der Mercedes-Fahrer, die beiden Insassen im BMW sowie der Renault-Fahrer erlitten allesamt leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die Schmidener Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung mittels einer Kehrmaschine bis 21.50 Uhr gesperrt werden. Auch der Stadtbahnverkehr der Linien U2 und U19 war bis 20.37 Uhr durch auf den Gleisen stehende Unfallfahrzeuge behindert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

