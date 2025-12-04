Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Leichtverletzte und mehrere Zehntausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag (03.12.2025) in der Heilbronner Straße ereignet hat. Ein 28 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 13.30 in Richtung Innenstadt unterwegs als er auf Höhe der Hausnummer 77 einen Fahrstreifen nach links auf die rechte Linksabbiegerspur wechselte. Hierbei übersah er offenbar den Audi eines 59-Jährigen, der bereits auf der Spur unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Mercedes einer 50-jährigen Frau geschoben. Der 59-Jährige Audi-Fahrer und die 30 Jahre alte Beifahrerin im Opel verletzten sich leicht. Durch den Unfall kam es für zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

