Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jährige versucht auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (03.12.2025) versucht, eine 28 Jahre alte Frau im Bereich der Parkanlage Villa Berg auszurauben. Die 28-jährige Frau lief gegen 16.30 Uhr in der Karl-Schurz-Straße, als plötzlich zwei unbekannte Jugendliche von hinten an ihrer Tasche zerrten. Die Frau wehrte sich und schrie die beiden Unbekannten an. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in Richtung Werderstraße. Die beiden männlichen Jugendlichen werden zirka 16 Jahre alt geschätzt und hatten dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

