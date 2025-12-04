Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten

Stuttgart-West (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 60.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstag (04.12.2025) im Bereich der Schwabstraße ereignet hat. Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Alfa Romeo fuhr gegen 15.00 Uhr in der Schwabstraße aus Richtung Schwabtunnel. Kurz vor der Kreuzung Rotebühlstraße geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Bus, welcher an einer Bushaltestelle wartete. Die 36-jährige Fahrerin und der 55-jährige Busfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Der Alfa Romeo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell