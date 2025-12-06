Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (06.12.2025) entstand ein Sachschaden von zirka 150.000 Euro und eine Person wurde dabei schwer verletzt. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 15.30 Uhr den Zuckerleweg in Richtung Schmidener Straße und missachtete mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn, welche die Schmidener Straße in stadtauswärtige Richtung befuhr. Durch die Kollision wurde der Audi gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und anschließend zwischen der Stadtbahn und einem Leitungsmast eingeklemmt, wodurch der vorderste Waggon der Stadtbahn entgleiste. Die hinzugerufene Feuerwehr musste zur Bergung des 32-Jährigen das Dach des Audi entfernen. Anschließend wurde der 32-Jährige mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Der 38-jährige Stadtbahnlenker sowie seine zirka 150 Fahrgäste blieben dabei unverletzt. Mithilfe eines Kranwagens der Feuerwehr wurde die Stadtbahn wieder auf die Gleise gesetzt. Kurz nach 19.00 Uhr konnte der Stadtbahnverkehr und der Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell