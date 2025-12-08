Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend (06.12.2025) eine 18 Jahre alte Frau in der Rotebühlstraße sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 20.40 Uhr im Bereich eines Sportcafés unterwegs, als sich ihr der Mann näherte und sie zu sich heranzog. Er fasste ihr an den Po und forderte sie auf, mit ihm mitzukommen. Erst als sich die 18-Jährige lautstark wehrte und ihn mehrfach zum Gehen aufforderte, flüchtete er. Der Mann war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte dunkle Augen, gebräunte Haut, dicke Augenbrauen und nach hinten gegelte, mittellange, schwarze Haare sowie einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

