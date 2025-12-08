Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmorgen (05.12.2025) einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Warenartikel aus einem Discounter in der Klett-Passage gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und sprach den 15-jährigen sowie seinen bislang unbekannten Komplizen gegen 09.30 Uhr an. Hierbei flüchtete der eine Täter, wohingegen der Ladendetektiv den 15-jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielt. Die Polizeibeamten übergaben den Jugendlichen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern. Der flüchtende Komplize war zirka 170 Zentimeter groß, hatte braune Haare und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

