Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Freitagabend (05.12.2025) eine Seniorin um Goldschmuck betrogen. Eine angebliche Polizeibeamtin rief die Seniorin an und teilte mit, dass ihr Name auf einer Liste stünde, die bei Einbrechern aufgefunden wurde. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Anruferin, die Frau davon überzeugen, ihren Schmuck sowie Bargeld am Freitag (05.12.2025) in eine Tüte zu packen und diese in den Trüffelweg zu stellen. Ein unbekannte Person nahm daraufhin zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr die Tüte mit den Wertgegenständen weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps:

   - Seien Sie misstrauisch
   - Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!
   - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder 
     Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!
   - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, 
     sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach!
   - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
     polizeilichen Notruf 110!
   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!
   - Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht 
     unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie 
     Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den 
     Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage.
   - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben 
     oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.
   - Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und 
     rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre
     Wohnung betreten wollen.
   - Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer 
     Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und 
     etwas von Ihnen wollen.
   - Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie diese brauchen!
   - Im Notfall immer: 110
   - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter 
  www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

