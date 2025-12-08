PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (07.12.2025) zwei 16 und 18 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 16-Jährigen in Weilimdorf schwer verletzt zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen bereits am Samstagabend (06.12.2025) gegen 22.45 Uhr Teil einer Auseinandersetzung im Bereich eines Spielplatzes an der Solitudestraße gewesen sein und dabei einen 16 Jahre alten Jugendlichen durch eine Schussabgabe schwer verletzt haben.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen, deren Wohnungen in Stuttgart-Feuerbach und Gerlingen sie am Sonntagabend durchsuchten. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen die Tatverdächtigen fest. Der 16-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die Tatbeteiligung des 18-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, der wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, mögliche weitere Tatbeteiligungen und die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

