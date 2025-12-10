POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Birkach (ots)
Unbekannte sind am Dienstag (09.12.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Baienfurter Weg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.
