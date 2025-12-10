POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstagmittag (04.12.2025) eine Seniorin um Bargeld betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamte rief die Seniorin gegen Mittag an und machte ihr glaubhaft, dass sie Geld von der Bank holen und dieses der Polizei geben soll. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Anrufer die Frau davon zu überzeugen, zum Winterlinger Weg zu fahren, wo sie ...

