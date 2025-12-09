POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht
Stuttgart-Möhringen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Sonntagabend (07.12.2025) auf der Kreuzung Kurt-Schuhmacher-Straße/Epplestraße ereignet hat und bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 35 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 1205 und bog an der Kreuzung zur Epplestraße nach links ab. Auf der Kreuzung stieß der Toyota mit dem Mercedes einer 25-Jährigen zusammen, die in der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Bundesstraße 27 unterwegs war. Beide Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell